Zonawrestling.net - WWE: Drew McIntyre mette nel mirino John Cena

Leggi su Zonawrestling.net

Siamo ormai vicinissimi a Elimination Chamber: l’ultima fermata prima di WrestleMania, e per molti wrestler significa anche l’ultima occasione per strappare un biglietto per un match titolato contro Cody Rhodes. Su tutti, è così per, che dopo essere arrivato a un soffio dalla vittoria della Royal Rumble ha annunciato il suo ingresso nella struttura di metallo per guadagnarsi il diritto a sfidare Cody per il 17° titolo mondiale della sua carriera. Una scelta forte, e soprattutto controversa:è l’unico infatti a non essersi dovuto guadagnare la qualificazione al match sul ring. E questo ha fatto storcere il naso ad alcuni.“Ti seppellirò,”In primis a, che ancora una volta si vede passare di fronte una superstar del passato con cui ha avuto degli screzi ai tempi della sua prima esperienza in WWE.