WWE: A Roadblock sarà Giulia vs Stephanie Vaquer in un Title vs Title

Come reso noto dalla General Manager di NXT, Ava, tra due settimane andrà in scena NXTe al suo interno vedremo unvsmatch.Nello specifico si tratterà di, chiamata a difendere il titolo femminile di NXT contro la NXT North American Champion,."One woman will walk out of The Theater at Madison Square Garden with BOTHs."#WWEis about to be a night from New York City you just can't miss! #WWENXT pic.twitter.com/oDy73KLORG— WWE (@WWE) February 26, 2025 Tale episodio di NXT andrà in onda martedì 11 marzo in diretta dal Madison Square Garden di New York City.