Oasport.it - WTA Merida 2025, risultati 25 febbraio: agli ottavi Sramkova e Martic, fuori Sakkari e Kostyuk

Si completa il primo turno deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor messicano: tra le sette partite disputate c’è anche quella che vede uscire di scena l’unica azzurra in tabellone, Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla polacca Magda Linette, vittoriosa per 6-4 6-0.Nella parte alta del tabellone la qualificata croata Petraelimina la wild card statunitense Sloane Stephens con lo score di 6-2 6-3, mentre la wild card turca Zeynep Sonmez compie l’impresa di giornata eliminando la testa di serie numero 8, l’ellenica Maria, sconfitta per 7-5 6-2.Nella parte bassa del main draw, invece, la qualificata britannica Francesca Jones approfitta del ritiro dell’egiziana Mayar Sherif, giunto però sullo score di 6-4 3-0 per Jones, mentre la slovacca Rebeccaliquida la neozelandese Lulu Sun con il punteggio di 6-3 6-1.