WTA Austin 2025 | Pegula avanti Shnaider fatica Stearns fuori Rientro amaro per Petra Kvitova

Ampio il numero delle partite che si sono giocate stanotte al WTA 250 di, con l’attrazione principale che, inevitabilmente, è legata al ritorno in campo di. E il livello della ceca appare già abbastanza buono, sebbene non con il lieto fine, visto che a prevalere è la britannica Jodie Burrage per 3-6 6-4 6-4.Giornata comunque particolarmente ricca, con il debutto delle prime due teste di serie. Da una parte Jessicafinisce in anticipo per ritiro della sua avversaria, l’olandese Arantxa Rus, dall’altra Dianadi fatto si presenta in campo con un set di ritardo, ma tanto basta per battere, seppur a, Tatiana Prozorova in un confronto tutto russo.La maggiore delle sorprese è l’uscita di scena di Peyton: per la numero 3 del seeding c’è il passivo più netto di giornata contro la francese Varvara Gracheva, il tutto in una giornata in grado di fornire diverse partite godibili e lottate.