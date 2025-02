Ilrestodelcarlino.it - Winter Cup, bene Bussolari

A poco più di un mese dall’inizio dei campionati federali di Nordic Walking, Fulviosi è presentato ai nastri di partenza del campionato piemontese organizzato dall’associazione Rivoli e Valsusa in splendida condizione. Il portacolori di “Dimensione nordic walking”, allenato da Francesco Lazzarini, ha infatti vinto in pieno controllo sia la gara dei 5000 metri che quella dei 10000 metri. Effettivamente il nordic walking agonistico è faticoso; dietro certi tempi si nascondono duri allenamenti e la grande volontà di crescere e perfezionarsi costantemente. Non manca la sofferenza ma si riesce a superare con il sorriso e l’incoraggiamento di tanti, ferraresi e non solo,che credono nelle potenzialità di Fulvio.