Will Smith torna a far parlare di sé con un bacio alla popstar India Martinez

a fardi sé dopo la travagliata relazione con la moglie, Jada Pinkett, al suo fianco da 27 anni. Questo volta l’attore premio Oscar ha gettato benzina sul fuoco dei rumor per ilscambiato sul palco con la cantante spagnola, effusioni sul palcoIltra i due è scattato durante l’esibizione ai Premi Lo Nuestro di Miami, cerimonia in cui vengono premiati i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo., 55 anni, e, 39 anni, sono saliti sul palco per cantare insieme First Love, il singolo che hanno inciso insieme, e la chimica è apparsa evidente. Tanto da far pensare a una possibile liason.e la moglie, Jada Pinkett– protagonisti nel 2022 di una delle scene più memorabili mai avvenute durante la notte degli Oscar – sono separati da quasi dieci anni, ma non hanno mai completamente interrotto i rapporti, definendo la relazione «complicata».