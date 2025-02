Oasport.it - WEC, Ferrari n. 51 apre le danze nella FP1 della 1812km del Qatar

James Calado svettaclassifica assolutaprima sessione di prove liberedel, prima prova del FIA World Endurance Championship. Il britannico regala allaufficiale n. 51 il giro veloce in 1.42.123, precedendo di 267 millesimi la Cadillac V-Series.R n. 38 Hertz JOTA del francese Sébastien Bourdais.La Rossa n. 50 dello spagnolo Miguel Molina e la Toyota n. 8 del neozelandese Brendon Hartley si sono inserite in classifica precedendo la la BMW n. 15 di Dries Vanthoor e la Cadillac n. 12 di Will Stevens.Porsche Penske Motorsport n. 6, BMW n. 20, AF Corsen. 83 ed Alpine n. 35 completano la Top10, mentre restano fuori dalle migliori le due Peugeot oltre alla Toyota n. 7.La sessione è stata segnata da una breve bandiera rossa per intervenire sull’Aston Martin n.