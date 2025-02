Padovaoggi.it - Webinar online “Ricetta bianca elettronica, questa sconosciuta”

Leggi su Padovaoggi.it

Numerose sono le richieste pervenute all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova per avere chiarimenti relativamente alla disciplina e alle modalità di emissione dellaDematerializzata di fascia C, comunemente nota come “”.La necessità quindi di.