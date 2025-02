Lettera43.it - Washington Post, il capo degli editoriali lascia dopo il cambio di linea imposta da Bezos

Leggi su Lettera43.it

Jeff, proprietario di Amazon e del, ha condiviso su X una lettera da lui stessa rivolta ai giornalisti del prestigioso quotidiano americano, con la quale ha annunciato «un cambiamento in arrivo nelle pagine delle opinioni». Che, ha spiegato, ha già provocato l’addio di David Shipley, finora.I shared this note with theteam this morning:I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too.— Jeff(@Jeff) February 26, 2025: «Pubblicare ogni punto di vista? Oggi di pensa Internet»Ilda ora in poi, ha spiegato, «scriverà ogni giorno a sostegno e in difesa di due pilastri: libertà personali e libero mercato».