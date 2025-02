Ilfattoquotidiano.it - Washington Post gestione Bezos, fuori un altro. Se ne va pure il capo della pagina degli editoriali David Shipley

Unaddio al, storico giornale statunitense, dal 2013 di proprietà di Jeff. La recente svolta pro Trump del fondatore di Amazon e le ripetute ingerenze nella linea editoriale del quotidiano, hanno causato diversi malumori e abbandoni in una redazione tradizionalmente di orientamento democratico. L’ultimo a lasciare èche non ha accettato di restaredel quotidiano dopo cheha deciso di imprimere un netto cambiamento alla sezione. Il proprietario ha chiesto che in quelle pagine ci si occupi solo di “libertà individuali e libero mercato”. “Dopo una lunga riflessione,ha deciso di fare un passo indietro”, ha annunciato lo stessodopo aver offerto adi restare. “Rispetto la sua decisione, gli avevo chiesto di essere convinto al 100% del cambiamento o di andarsene”, ha aggiunto.