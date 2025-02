Calciomercato.it - Vuole solo la Juventus: così può arrivare il sì all’affare

I bianconeri hanno già deciso di far partire l’assalto la prossima estate e puntano sulla volontà del calciatore per convincere il clubMaledizione infortuni per la, soprattutto in difesa. La dea bendata si sta accanendo sulla retroguardia bianconera che, quando sembra aver trovato la quadra, deve fare i conti con un nuovo stop.lapuòil sì(LaPresse) – Calciomercato.itL’ennesimo è quello di Renato Veiga, uno dei nuovi acquisti di Giuntoli nel mercato di gennaio. Arrivato, insieme a Kelly e Alberto Costa, per dare manforte ad un reparto che ha perso Bremer e Cabal per infortunio, anche il centrale portoghese ha dovuto fare i conti con la sorte avversa. Infortunio nel match di Champions contro il Psv Eindhoven e stop di almeno due settimane.