Vuole mangiare ma non ha soldi. Allontanato, lancia tavoli e sedie

"Sono qui da 21 anni e purtroppo la situazione è peggiorata, ormai non siamo sicuri neanche di giorno". È lo sfogo del titolare di Rho Pizza Kebab di via Garibaldi a Rho, poco distante dalla stazione ferroviaria di piazza Libertà. Lunedì pomeriggio un uomo, visibilmente ubriaco, è entrato nel suo locale. Voleva da, ma non aveva i. Quando il titolare lo ha invitato ad uscire, l’uomo ha reagito in modo violento buttando a terrani e. Urla e lanci di oggetti anche in strada. "Ho avuto paura", aggiunge il titolare di origine turca che in passato ha subìto anche una rapina. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Ma il nuovo episodio ha riacceso vecchie polemiche tra residenti e commercianti della zona, tant’è che lunedì sera il Comitato quartiere stazione Rho ha organizzato un presidio davanti al locale, "abbiamo portato la nostra solidarietà.