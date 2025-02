It.insideover.com - Vorrei ma non posso: l’Iran mette in mare la portaerei-giocattolo per droni ed elicotteri

Un ponte di lancio di dimensioni ridotte, adattato sullo scafo di una nave comune, vecchie piccolicon la linea di aerei stealth che un tempo avevano incuriosito l’Occidente fino al punto di domandarsi se Teheran “facesse sul serio“. La portaereomobili delsembra un grande modello in scala più che una seria minaccia. Tuttavia, è ugualmente importante cercare di capire le ragioni per cui gli ayatollah hanno voluto allertare il mondo per l’ottenimento di questo nuovo asset.è una potenza regionale, che ambisce alla deterrenza nucleare e, come ogni grande Paese con uno sbocco sul, vorrebbe poter schierare gli stessi sistemi d’arma delle grandi potenze. Ecco perché ha lanciato anni fa il progetto per ottenere una “” di produzione nazionale: la Shahid Bahman Bagheri.