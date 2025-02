Casertanews.it - Voragine a due passi dal centro commerciale, squarciata la gomma

Leggi su Casertanews.it

Brutta disavventura per una famiglia di ritorno dalCampania. Procedendo sulla strada per imboccare la superstrada, la vettura ha preso in pieno una maxipoco visibile e non segnalata, squarciando completamente lo pneumatico. “Se un motociclista avesse preso quella.