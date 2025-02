Ilrestodelcarlino.it - Voltana, alla Casa della Salute servizio di ecografia vascolare con il dottor Nerino Giacometti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’attività dirivolta a tutti i cittadini che lo richiederanno. Ad avviarla, a, in libera professione e al di fuori del suo orario di medico di Medicina generale che da fine 2021 esercita nella stessa frazione lughese, è il, esperto e stimato medico internista con perfezionamento in ambito angiologico, ecografico e. Dopo aver ottenuto, da parte dell’Ausl Romagna, l’autorizzazione per effettuare il, si è dotato di un ecografo portatile di ultima generazione. Ildiè attivo ogni mercoledì mattina (previo appuntamento telefonando allo 0545.291219 o inviando un messaggio tramite whastapp al 331.3429070 nei seguenti giorni: lunedì/martedì/venerdì dalle 8 alle 12, il mercoledì dalle 16 alle 18 ed il giovedì dalle 15 alle 18) nella sede, al civico 18 di via Pelloni a