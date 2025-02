Oasport.it - Volley, Trento regola lo Chaumont e vola in semifinale di CEV Cup: Rychlicki e Michieletto i migliori

ha sconfitto locon un secco 3-0 (25-21; 25-16; 25-18) e ha conquistato la qualificazione alle semifinali della CEV Cup dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici hanno trionfato con disinvoltura di fronte al proprio pubblico, dopo che si erano imposti per 3-1 nell’incontro d’andata disputato in Francia un paio di settimane fa.I ragazzi di coach Fabio Soli hanno preso il comando delle operazioni nella parte centrale dei tre set e hanno chiuso i conti in poco più di un’ora di gioco, meritandosi così il diritto di proseguire la cavalcata continentale. I Campioni d’Europa se la dovranno vedere con i turchi dello Ziraat Bank Ankara, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno i polacchi dell’Asseco Resovia e i francesi del Tours.