Oasport.it - Volley, Milano sfiora il ribaltone in Champions League: l’Halkbank Ankara vince al golden set e va ai quarti

ha accarezzato il grandenei playoff delladimaschile,ndo quella che sarebbe stata una strabiliante qualificazione aidi finale della massima competizione europea. La formazione meneghina è infatti riuscita a risalire la china dopo la sconfitta per 3-1 rimediata due settimane fa nell’andata controndo il ritorno per 3-1 (25-16; 26-24; 23-25; 28-26) di fronte al proprio pubblico della E-Work Arena di Busto Arsizio.Il passaggio del turno si è così deciso alset di spareggio: i ragazzi di coach Roberto Piazza si sono issati sul 5-2 e 10-8, ma proprio sul più bello sono mancate le energie fisiche e mentali per il rush finale e per continuare la propria avventura continentale. La compagine italiana, alla sua prima apparizione in questo torneo, ha ceduto per 15-13 e ha dovuto salutare la competizione.