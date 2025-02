Ferraratoday.it - 'Voglio vederti danzare', un viaggio sonoro e spirituale nella musica di Franco Battiato al Teatro Nuovo

Leggi su Ferraratoday.it

Mercoledì 5 marzo alarriva '', una nuova produzione nata per rendere omaggio al grande, indiscusso genio dellaitaliana. Unche parte dalla stagione elettronica, per passare poi alle canzoni intellettuali come 'L’era.