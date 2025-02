Lapresse.it - Voghera, sparò e uccise 39enne: ex assessore Adriatici verso nuovo processo per omicidio volontario

La procura di Pavia ha chiuso le indagini preliminari nei confronti dell’exalla Sicurezza di, Massimo, per la morte delYouns El Boussetaoui, ucciso da un colpo proveniente dalla pistola dell’il 20 luglio 2021, nel centro della cittadina pavese. Notificato all’uomo l’avviso di conclusione delle indagini, oradovrà affrontare unperaggravato. La procura, infatti, diretta da Fabio Napoleone, seguendo la decisione della giudice Valentina Nevoso del Tribunale di Pavia dello scorso 6 novembre, ha riqualificato il reato contestato nei confronti dell’uomo dacolposo per eccesso di legittima difesa a. Le accuse contro MassimoI pm contestano adl’aggravato perché “in violazione dei doveri del suo ufficio dialla sicurezza del comune di, cui sarebbe spettata la collaborazione con il sindaco” in materia di sicurezza, la sera del 20 luglio 2021 avrebbe svolto “indebitamente un servizio di ronda armata e di pedinamento di El Boussetaoui”, che era “un cittadino molesto, già soggetto a più segnalazioni” e, “dopo avergli mostrato la propria pistola” ed essere stato colpito con una manata al volto cadendo e perdendo gli occhiali con “contusioni al volto refertate in due giorni”, avrebbe sparato con la pistola Beretta mod.