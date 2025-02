Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Tuttosport svela: «Thiago Motta si è ricreduto su di lui». Il motivo e cosa può succedere da qui a fine stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: «si èsu di lui». Ilpuòda qui a: gli aggiornamentiL’edizione odierna diè tornata a parlare di Dusan, attaccante di proprietà dellantus che nelle ultime settimane è di fatto scivolato in fondo alle gerarchie di.A far ricredere il tecnico è stato il recente atteggiamento del serbo, in particolare gli ultimi ingressi a gara in corso e la buona prestazione di Cagliari. Da lì l’idea di provare a schierarlo insieme a Kolo Muani. Tuttavia, precisa il quotidiano, il futuro appare segnato: lanon si può permetterebbe un panchinaro a 12 milioni annui.Leggi suntusnews24.com