Juventusnews24.com - Vlahovic e Kolo Muani titolari in Juve Empoli, Thiago Motta cambia il modulo? Le ultimissime di formazione

di RedazionentusNews24in: tutti gli aggiornamenti su quella che potrebbe essere laLasfida l'e presenterà per la prima volta dal 1?insieme. Nessun cambio diconche punterà nuovamente sul 4-2-3-1: l'esterno di proprietà del PSG giocherà come ala destra proprio come era subentrato nella sfida contro il Cagliari.Nella posizione di trequartista giocherà McKennie mentre sulla fascia sinistra dovrebbe esserci Nico Gonzalez.