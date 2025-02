Quotidiano.net - Visto dai Popolari: "Meloni al posto del Pse?. È già nella maggioranza Ue"

Leggi su Quotidiano.net

Dottor Federico Ottavio Reho (foto in basso), coordinatore della ricerca del Wilfried Martens Centre for European Studies, il pensatoio del Ppe, che cosa dicono alla Ue e all’Italia di Giorgiale elezioni tedesche? "Ci lasciamo alle spalle un governo di centrosinistra poco attivo a livello europeo e non eccellente per l’Italia. Un governo senza una bussola chiara, che ha affrontato tematiche come l’ambiente in maniera eccessivamente ideologica, a danno della prima manifattura europea e di riflesso di quella italiana. E Scholz ha avuto problemi anche nel rapporto mai ottimale con Macron, che ha provocato un inceppo dell’asse franco-tedesco". A fronte dell’avanzata di AfD, i socialisti toccano il minimo di sempre, ma anche la Cdu non brilla. Deve preoccupare? "Il risultato presenta senza dubbio delle ombre.