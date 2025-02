Lanazione.it - Visite ed esami gratis per tutti. La Casa della Salute si apre: ‘Pronti a fare anche i vaccini’

Pisa, 26 febbraio 2025 – Una giornata dedicata allae alla prevenzione, senza bisogno di appuntamento. Si svolgerà giovedì dalle 10 alle 18 il nuovo open daydi via Garibaldi dedicato ai pazienti, che potranno sottoporsi a vaccinazioni,mediche generali e prenotarsi per gli screening oncologici gratuitiRegione Toscana. Nel corsomattinata, dalle 10 alle 13, sarà presente un team dell’Unità di screening dell’Azienda Usl Toscana nord ovest che spiegherà come aderire alle campagne di prevenzione gratuiteRegione Toscana contro il tumore del colon retto, del collo dell’utero emammella. Dalle 10 alle 18 l’accesso sarà libero per i pazienti che vorranno sottoporsi a vaccinazioni emediche generali. “Gli open day che organizziamo alla- spiega la coordinatrice sanitaria Serena Batini - sono appuntamenti importanti attraverso i quali miriamo a migliorare la prevenzione e a far conoscere le attività del nostro distretto, non sempre pubblicizzate”.