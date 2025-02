Lanazione.it - "Vino Orcia, si spengono 25 candeline per una doc in crescita"

Il “più bello del mondo” è diventato grande e punta a crescere ancora, con vista Docg. Undi nicchia che grazie anche al turismo presente in Val d’, non risente della crisi che ha interessato altri vini rossi nazionali. Intanto, ieri al Conservatorio San Carlo di Pienza, il Consorzio delha spento le prime 25, con una giornata di degustazione - “Dircia” - dedicata agli operatori del territorio, sommelier e giornalisti. La Doc nata proprio un quarto di secolo fa, il 14 febbraio 2000, di strada ne ha fatta: oggi sono più di 30 le cantine socie del Consorzio, con un incremento di 8 aziende negli ultimi 3 anni, per una produzione media di 300mila bottiglie. Ieri i banchi di assaggio con le aziende, e successo per la masterclass guidata dal giornalista Aldo Fiordelli: "Sono stati degustati 14 vini – spiega la presidente del Consorzio, Giulitta Zamperini – andando dall’annata 2020 fino al 2006, un viaggio nella Doc per oltre sessanta partecipanti fra giornalisti e operatori locali.