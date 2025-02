Unlimitednews.it - Vincono Cleveland e Boston, l’ex Doncic punisce Dallas

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) –continua a dettare legge a Est,insegue mentre Lukaè il grande protagonista della vittoria dei Lakers nella prima sfida da ex contro.Ottavo successo consecutivo per i Cavs, che tempestano di triple (19/32) Orlando e passano al Kia Center per 122-82, con 20 punti di Jerome e 17 a testa per Strus, Mobley e Hunter. Banchero (26 punti) il migliore dei Magic, che invece dall’arco chiudono con 5/28, perdendo nettamente il confronto. Arriva invece a 6 partite la striscia vincente dei Celtics, che superano 111-101 Toronto (24 punti per Brown e 22 per White) e consolidano il secondo posto nella Conference anche se distanti da(48-10 contro 42-16), mentre scivola al quinto Milwaukee, sconfitta 100-97 a Houston. Un Antetokounmpo da 27 punti e 10 rimbalzi non basta ai Bucks per allungare a 5 gare la striscia utile, con i Rockets trascinati da Green (25 punti) e Sengun (23 punti).