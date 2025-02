Iltempo.it - Vince il calcio ma De Martino vola su Rai2

Il martedì televisivo vede in prime time su Rai1 il secondo appuntamento con la serie Miss Fallaci, interpretata da Miriam Leone, Maurizio Lastrico e Francesca Agostini, conquistare il 13.2% di share pari a una media di 2.403.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 i quarti di finale di Coppa Italia, con la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 2 a 0, hanno attirato invece una media di 4.240.000 persone pari al 20.5% di share,ndo la serata. Su, il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano Deha divertito una media di 2.096.000 spettatori pari alla percentuale monstre del 13.7% di share. Su Rai3 il programma Le ragazze con Francesca Fialdini ha richiamato una media di 586.000 teste pari al 3.0% di share (presentazione: 2.6% - 572.000). Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 4.