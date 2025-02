Ilfattoquotidiano.it - Video su Gaza, critiche a Trump anche sulla sua piattaforma Social Truth. “Orribile”, “Malato”, “Non montarti la testa”

Ilsupostato da Donaldè troppoper molti dei suoi sostenitori.suale reazioni sono state in gran parte negative e di critica. Il quotidiano inglese Guardian cita alcuni commenti. “Non potrei essere un sostenitore più grande del presidente, ma questoin particolare è di pessimo gusto. Davvero di pessimo gusto!”, scrive un utente. Un altro ha scritto: “Lo odio. Amo il nostro presidente, ma questo è”.Ilha suscitatonon solo per la sorte, non meglio precisata, riservata agli abitanti palestinesi di, maper alcuni contenuti che hanno indispettito i sostenitori cristiani. Diversi commenti facevano riferimento all’idolatria della statua dorata diche appare nel, altri lamentavano la scena che mostrada solo in una discoteca con una donna vestita da danzatrice del ventre, mentre la folla guarda.