VIDEO- Il deputato Borrelli mostra i suprusi agli animali

Tempo di lettura: 2 minutiTrascina un asino legato ad un cane per le strade di Avellino e lo abbandona. il nuovo episodio di maltrattamento postato sui social dalFrancesco Emilio: ”Interventi duri ora. Se si esige rispetto per glideve essere la legge la prima ad averne. Ad oggi nessuno ha voluto proseguire il mio cammino per introdurre nuove normative”Un nuovo caso di maltrattamento sugliha scosso i social. Ad Avellino un uomo si è ripreso, per postare poi ilsu Tik-Tok, mentre trascinava un asino per le vie del centro. L’animale era stato legato con una corda ad un pastore tedesco e costretto a seguire il suo passo per via Cavour. “Ci aspettiamo ora dalle Autorità un intervento deciso e duro su questo soggetto affinché possa imparare la lezione e cominciare ad avere rispetto per gli”- dichiara ildi alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio-“ I casi di maltrattamento sono tanti e ne avvengono sempre di più, c’è quindi evidentemente una carenza culturale ma anche giuridica in quanto certe condotte vengono punite con pene molto lievi, quasi impalpabili.