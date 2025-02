Notizie.com - Video choc su Gaza “dorata”, come e perché Trump ha realizzato le immagini

Donaldha pubblicato unsu una” su Instagram, lefanno il giro del web e scatenano le polemiche.su”,hale(ANSA) Notizie.comIl presidente degli Stati Uniti ha deciso di lanciare uncreato dall’Intelligenza Artificiale che lo rappresenta in unaquando nella Striscia va ancora in scena la guerra. Quello che mostra è un futuro ipotetico in cui lui ha conquistato quella porzione di terreno e ha rimesso su una città futuristica che somiglia molto a Dubai. Al centro della città sorge una statua enorme e il paese ora si chiama. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Donald J.(@realdonald)Per le strade si muovono tutti i collaboratori del presidente tra cui anche Elon Musk che porta delle valigette e sparge dollari un po’ ovunque.