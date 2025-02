Anteprima24.it - VIDEO/ Capitale Cultura: “Se vince Sant’Andrea, vince l’Irpinia”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questo pomeriggio a Roma l’audizione ufficiale per la candidatura didi Conza aItaliana della2027 presso il Ministero della.Al fianco del sindaco Pompeo D’Angola numerosi colleghi dell’Alta irpinia, da Rosanna Repole di Sant’Angelo dei Lombardi a Salvatore Vecchia di Teora, a dimostrazione della grande occasione chetutta non vuole farsi sfuggire e di un territorio, quello altoirpino in particolare, come come ha avuto modo di sottolineare D’Angola nel suo intervento al Ministero, “è un unicum plurale”.“di Conza è come un’aquila dove si sono tanti fiori, tanti colori, tante emozioni tanti profumi. Vi chiediamo di farli sbocciare“, la carica e la passione del Sindaco. Il progetto è stato illustrato nei dettagli e ora la decisione e nelle mani del Comitato ministeriale che dovrebbe pronunicarsi non più tardi della fine del mese di marzo per decretare la scelta tra le dieci finaliste.