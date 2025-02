Video campanello Aqara | la soluzione per una casa sicura grazie a videocamera FHD e riconoscimento facciale a soli 9999€

Ilrestodelcarlino.it - Video campanello Aqara: la soluzione per una casa sicura grazie a videocamera FHD e riconoscimento facciale a soli 99,99€

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vuoi rendere la tuaancora più speciale e innovativa installando unconin modo da avere il massimo della sicurezza? Se la risposta è sì, oggi è il tuo giorno fortunato perché Amazon offre una delle migliori soluzioni attualmente presenti sul mercato a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando delG4 del marchiodotato dicamera FHD HomeKit Secure eche puoi acquistare a99,99 euroa una speciale offerta dell'8% sommata a un coupon di 20 euro che puoi spuntare prima di terminare l'acquisto. Aggiungi al carrello ilG4: lasmart per la tuaRendi ancora più tecnologica ela tuacon questodotato dicamera FHD in grado di registrare1080p ma non solo.