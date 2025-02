Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Una Città viva tra cultura e prospettive di rilancio, in festa per i 40 anni di Radio Onda Verde

Leggi su Laprimapagina.it

si conferma unae dinamica, capace di coniugare la sua ricca tradizionele con un’aspirazione concreta aleconomico. Gli eventi che stanno animando lacalabrese ne sono la prova tangibile, segnali di una comunità che crede nel proprio territorio e lavora per renderlo sempre più attrattivo e vitale.Uno degli appuntamenti più significativi è senza dubbio il 40°versario di, storica emittente fta da Piero Muscari, diretta da Pino Scianò. Venerdì 28 febbraio 2025, lacelebrerà quattro decenni di attività con una serie di trasmissioni speciali che ripercorreranno la sua storia e il suo ruolo fmentale nell’informazione locale. Un traguardo importante non solo per l’emittente, ma per tutta la, che inha trovato negliuna voce libera e indipendente.