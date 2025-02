Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 20:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone al momento che si presenta scorrevo sulle principali arterie stradali e autostradali della nostrae prestare Attenzione ad un incidente segnalato sulla diramazionenord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1 Firenzeal momento non ci sono a percussioni sulla circone uno sguardo alle altre notizie per i cantieri autostradali nella capitale sono iniziati ieri e proseguiranno fino al 7 marzo nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22 e le ore dei lavori stradali che comportano la chiusura della complanare della tangenziale est viale dello Scalo di San Lorenzo dal Sotto via Largo Settimio Passamonti fino allo svincolo per La 24 chiudiamo con gli eventi sportivi via questa domenica alle 9 di mattina l'annuale Mezza MaratonaOstia il percorso Partirà da via Cristoforo Colombo fronte palaeur e proseguirà fino a Ostia le modifiche allascatteranno già dalle 4 domenica mattina e proseguiranno fino alle 16 del pomeriggio il dettaglio delle deviazioni hai buste delle chiusure stradali sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app per smartphone da Matteo Rossi l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa daAstral infomobilità un servizio dellahttps://storage.