Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con le autostrade sulla 130 Ma è stato rimosso il precedente incidente tra Fabro e Orvieto in direzionecircone regolare stabile la situazione sullaFiumicino ancora code per traffico altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni anche sul tratto Urbano della A24 rimane stabile il traffico con code a tratti tra Togliatti e il bivio per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ancora a tratti tra Nomentana e Prenestina situazione analoga in esterna tra Pontina e Anagnina del quadrante sud della capitale traffico intenso su via del mare dal raccordo a Vitinia e sulla Colombo da Mezzocammino malafede tutto indirizzo Ostia sulla Pontina file sempre per traffico da Spinaceto al bivio per il raccordo anulare In quest'ultima direzione è su via Laurentina da via Acqua Acetosa Ostiense a via di Castel di Leva in direzione Ardea Infine per Manuela precauzione nel transito In entrambe le direzioni sulla regionale Flacca all'altezza di Capo di serie A causa di una buca pericolosa da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.