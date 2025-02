Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio dellaha risolto l'incidente sulla Cassia altezza Vetralla la circone è tornata regolare poi andiamo sul Raccordo Anulare della capitale in carreggiata interna ancora code a tratti tra Flaminia Salaria più avanti tra Nomentana e Casilina in esterna file tra laFiumicino e la via del mare e tra Laurentina e Tuscolana passiamo alle autostrade sullaFiumicino code per traffico altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni sul tratto Urbano della A24 la situazione in miglioramento in uscita dalla capitale si rallenta tra Tor Cervara è il bivio per il raccordo anulare per il quadrante sud della capitale traffico intenso su via del mare dal raccordo a Vitinia e sulla Colombo da Mezzocammino a malafede tutto in direzione Ostia la stessa direzione anche le code su via dell'aeroporto di Fiumicino da via montgolfier a via Trincea delle Frasche infine permane la chiusura precauzionale a transito In entrambe le direzioni sullaFlacca all'altezza di a causa di una buca pericolosa è tutto da Matteo Rossi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della