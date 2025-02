Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 17:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla Statale che crea code In entrambe le direzioni altezza a Capranica prestare Dunque attenzione Andiamo nella capitale sul Raccordo Anulare circone è sostanzialmente invariata in carreggiata interna ancora code a tratti tra casse Salaria che più avanti tra Nomentana e Prenestina in esterna incolonnamenti sempre per traffico tra Pontina e Tuscolana sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale code a tratti tra il bivio per la tangenziale est e Torre per traffico intenso a sud della capitale stato riaperto il tratto tra Cassino e Sant'Elia Fiumerapido sulla regionale di Sora Cassino ora la circone è scorrevole permane invece la chiusura per funzionare al transito In entrambe le direzioni sulla regionale Flacca all'altezza di Capo di serie A causa di una buca pericolosa da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi della