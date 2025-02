Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 16:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulla Cassino permane chiuso il tratto tra Cassino e Sant'Elia Fiumerapido per un incidente avvenuto in precedenza il miglioramento sulla Nettunense le code per lavori invece tra Montegiove campoleoni è risolto sulla Statale Appia incidente tra Terracina e Monte San Biagio ora qui la circone è tornata regolare ci possiamo sul Raccordo Anulare della capitale traffico in aumento Come di consueto in queste ore in carreggiata interna code a tratti tra casse Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in esterna con code a tratti tra Pontina e Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale si rallenta tra il bivio tangenziale est Portonaccio e più avanti code a tratti tra fiorentini e Tor Cervara tutto per traffico prima andiamo sulla tangenziale est ma diamo uno sguardo ai cantieri sono iniziati ieri e proseguiranno fino al 7 marzo nella orario notturna compresa tra le 22 e le 6 nei lavori stradali che comportano la chiusura della complanare della tangenziale est e viale dello Scalo di San Lorenzo dal Sotto via Largo Settimio Passamonti fino allo svincolo A24 il dettaglio della notizia è consultabile sul nostro sito e sulla nostra nuova app per smartphone da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.