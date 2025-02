Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo nella zona sud dellaDopo una serie di criticità causano disagi alla circone sulla regionale placca all'altezza di Capo di serie una buca comporta la chiusura precauzionale al transito In entrambe le direzioni in attesa di intervento per il ripristino del manto stradale fa Andiamo nel territorio di Cassino dove invece è un incidente a causare la chiusura del tratto compreso tra Cassino e Sant'Elia Fiumerapido sulla sora-cassino ci spostiamo sulla Statale Appia dove un altro incidente avvenuto in precedenza è la causa delle code tra Terracina e Monte San Biagio in entrambe le direzioni mentre sulla Nettunense sono lavori a causare le code In entrambe le direzioni tra Monte e Campoleone torniamo nella capitale sul raccordo anulare per traffico si sono formati code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra casse Bis e Salaria Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo Indigo ore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.