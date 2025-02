Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone risulta regolare sulle strade e autostrade dellanon ci sono Infatti criticità da segnalare Si raccomanda di mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede è uno dei Cantieri nella capitale fino a domani per consentire l'esecuzione di lavori attivo il divieto di transito nella sola complanare in direzione Ostia di via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo altro cantiere in programma fino al 27 marzo nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino era chiusa la complanare della tangenziale est verso via Largo Settimio Passamonti fino allo svincolo per La 24 Infine per i cantieri autostradali segnaliamo che sulla A1-napoli per consentire i lavori di pavimentazione fino a domani orario notturno 20260 chiuso lo svincolo di Anagni in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene dain alternativa si consiglia di utilizzare rispettivamente le stazioni differenti e Colleferro da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.