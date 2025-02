Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone regolare sulle strade autostrade dellanon ci sono Infatti criticità da segnalare Si raccomanda di mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede è uno sguardo cantieri nella capitale fino a domani per consentire l'esecuzione di lavori a tipo il divieto di transito nella sola complanare in direzione Ostia di via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo altro cantiere in programma fino al 27 marzo nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino era chiusa la complanare della tangenziale est verso via Largo Settimio Passamonti sino allo svincolo per La 24 Infine per i cantieri autostradali segnaliamo che sulla A1Napoli per consentire i lavori di pavimentazione fino a domani orario notturno 20260 chiuso lo svincolo di Anagni in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene dain alternativa si consiglia di utilizzare rispettivamente le stazioni di Ferentino Colleferro da Paola ciuffa jassar infomobility è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.