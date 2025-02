Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone risulta regolare sul Raccordo Anulare sulle principali strade e autostrade delladiamo uno sguardo Dunque alle altre notizie per i cantieri fino al 27 marzo nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 6 del mattino era chiusa la complanare della tangenziale est da sotto via Largo Settimio Passamonti fino allo svincolo per La 24 infine il trasporto ferroviario proseguono alcuni importanti attività di rinnovo daCasilinaTiburtina Nuovo Salario per consentire l'operatività del cantiere la circone dei treni subirà delle variazioni in particolari saranno interessate le linee fl1 Orte Fiumicino Porto fl2Tivoli Avezzano fl3Cesano Viterbo ed fl4-velletri possibili modifiche Dunque ad alcuni treni Intercity Intercity notte il termine delle lavorazioni è previsto per il 14 aprile da Paola Cioffi azioni infomobilità è tutto grazie per l'ascolto più tardi un servizio dellahttps://storage.