Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità me li trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare in carreggiata interna rimosso all'altezza di Casal del Marmo la circone è tornata regolare proseguendo interna code a tratti tra la Cassia bis e la Tiburtina È tra la Bufalotta lo svincolo per La 24 più avanti tra la Casilina e in esterna code anche qui per traffico tra Laurentina e Lanina c'è possiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono rallentamenti da Tor Cervara e via di Portonaccio in direzione della tangenziale est sulla-fiumicino code a tratti del raccordo anulare via della Magliana verso il centro per le consolari sulla Flaminia si sta in coda dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria code da Villa Spada via dei Prati Fiscali tutto verso il centro sulla Tiburtina e rallentamenti da Settecamini al Raccordo ed infine trafficata anche la via Appia da via di Fioranello al Raccordo Anulare da palazzo Uffa è Astral infomobilità Grazie per l'attenzione più tardi un servizio dellahttps://storage.