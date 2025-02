Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapermangono le code per lavori di ripristino del manto stradale sulla A1 Firenzea seguito di un incidente avvenuto in precedenza tra Fabro e Orvieto in direzioneci possiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code per traffico raccordo anulare la tangenziale est in direzione del centro trafficata anche laFiumicino te raccordo anulare via della Magliana anche qui in direzione centro sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico tra la diramazionenord La Tiburtina è tra le uscite Casilina e l'ardeatina in esterna tra l'uscita Trionfale via del Pescaccio e tra Ardeatina e l'anagnina diamo uno sguardo al consolari sulla Cassia si segnalano code per un veicolo in panne tra le rughe e l'uscita di Formello in direzionesi sta in coda anche sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e sulla Salaria code da spada a via dei Prati Fiscali tutto verso il centro sulla Tiburtina rallentamenti da Settecamini a raccordo infine trafficata anche la via Appia da via dei due laghi a via di Capannelle il centro che possiamo nel quadrante sud della capitale sulla statale Pontina dove si rallenta per traffico all'altezza di Spinaceto in direzione della capitale code per traffico anche sulla via del mare all'altezza di Acilia in trambe le direzioni da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.