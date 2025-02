Quifinanza.it - Via libera alla Legge sulla Partecipazione dei lavoratori, arriva l’ok della Camera

L’approvazionedeiha trasformato il Parlamento in un ring politico. Da un lato, la Cisl esulta per una svolta epocale, dall’altro la Cgil alza le barricate, denunciando un sabotaggiocontrattazione collettiva.Nel teatrino politico, il governo difende laa spada tratta, M5s e Avs la bollano come un compromesso al ribasso, mentre il Pd si barcamena nell’astensione dopo aver ottenuto qualche ritoccorappresentanza sindacale.Dopo il via, laapproderà in Senato per il voto finale. Lo scontro politico e sindacale resta acceso e il percorso legislativo potrebbe riservare nuovi colpi di scena.L’approvazionesulaLaha dato il viadei, una creatura targata Cisl che, tra consensi e veleni, ha attraversato l’Aula con 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astensioni.