Lanazione.it - "Via i seggi elettorali dalle scuole". Mozione approvata all’unanimità

Leggi su Lanazione.it

Tra terremoto e pandemia negli ultimi anni gli studenti spoletini sono stati costretti ad affrontare diverse difficoltà di scuola e allora il consiglio comunale adotta un provvedimento per evitare anche in futuro di perdere ulteriori giorni di lezione. Maggioranza ed opposizione hanno votatolapresentata dal consigliere comunale Diego Catanossi di Spoleto 2030, presentata a dire la verità diverso tempo fa, ma poi emendata per renderla attuale e per poter intervenire in chiave futura. Undici consiglieri comunali quindi impegnano il sindaco Andrea Sisti e la Giunta "ad individuare sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle prossime tornate, attraverso un lavoro di mappatura delle potenziali strutture idonee per un corretto svolgimento delle operazioni di voto (palestre, musei, uffici, strutture temporanee e altri contenitori pubblici)".