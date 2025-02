Ilrestodelcarlino.it - Via i cartelloni sui progetti, è polemica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’opposizione a Comunanza è sul piede di guerra. I consiglieri di minoranza, infatti, sui social hanno attaccato la giunta Sacconi dopo che è stata rimossa lastica riportante idi recupero della centralina-mulino e della realizzazione del ponte tra le due sponde del fiume. Per quest’ultimo intervento erano stati ottenuti già 1,6 milioni di finanziamento. "Ci auguriamo si tratti di manutenzione del cartellone e non dell’ormai consueta presa di posizione che porta a denigrare l’operato della precedente amministrazione, visto come è andata a finire la storia di largo Olivetti – spiega la minoranza –. Aspettiamo di veder affiancati aiin essere, le nuove proposte in programma. Piscina, casa di riposo, progetto di recupero dell’ex Ipsia, riqualificazione del centro storico, centralina, mulino e argini del fiume: soldi, lavoro, impegno,, idee ed anni di dedizione del gruppo Cesaroni-bis, con l’unico scopo di intervenire sullo spopolamento delle nostre aree interne offrendo servizi, spazi fruibili dalle nostre associazioni e dai cittadini, opportunità di lavoro.