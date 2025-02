Ilfattoquotidiano.it - Via d’Amelio, il pentito Avola si è autoaccusato dell’omicidio De Pedis a Roma. Ma solo 14 ore prima era a Catania, controllato dalla polizia

Lo affiancarono a bordo di una moto di grossa cilindrata, presero la mira a gli spararono un colpo, uno, perché la pistola s’inceppò. Lui era alla guida di uno scooter 50, proseguì per qualche metro a zigzag, poi andò a schiantarsi su una Renault rossa, crollando faccia a terra sui sampietrini di via del Pellegrino. Il botto si sentì anche dalle bancarelle di Campo de’ fiori, attorno alla statua di Giordano Bruno, dove i commercianti stavano cominciando a mettere via le cassette di frutta e verdura. “L’hanno accoppato, l’hanno accoppato”, cominciarono a gridare. Erano quasi le 13 del 2 febbraio del 1990 e a essere stato “accoppato” era Enrico De, in arte Renatino, il “Dandy” dinzo criminale, uno dei boss più celebri della Banda della Magliana.È anche di questo omicidio che si èMaurizio, già killer della famiglia mafiosa dei Santapaola die dal 1994 collaboratore di giustizia.