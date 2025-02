Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Inter con il doppio ex Pandev

L’ex attaccante -anche- diGoranha rilasciato un’vista al quotidiano Il Mattino. Di seguito le sue parole. “Sono sicuro che fino alla fine la lotta sarà aperta e spero che vinca una delle due. L’Atalanta può entrare nella lotta. Dopo che è uscita dalla Champions e dopo aver visto la prestazione di Empoli si deve per forza metterla dentro nella corsa al titolo. Gasperini ha una rosa ampia e sta recuperando tanti calciatori”. E su Kvara.“? È arrivato un allenatore vincente come Conte, uno che ha un carattere forte e mi dispiace che abbia avuto tantissimi infortuni. Poi hanno venduto il giocatore chiave come Kvara che poteva fare la differenza nel 4-3-3. Diciamoci la verità: Kvara poteva vincere le partite da solo. Pensavo che il mercato potesse aiutare la squadra ma la società lavora sempre in questo modo, segue questa linea oramai da anni”.