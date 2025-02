Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Inter con Fabio Rossitto

L’ex centrocampista di Udinese evenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Vedo un po’ di negatività in questo periodo attorno al, dovuto un po’ all’addio di Kvaratskhelia e poi ai tanti infortuni in contemporanea, ultimo, pesantissimo, quello di Anguissa. Conte è uno dei migliori tecnici nel saper trovare le soluzioni per uscire da questi momenti, ma è chiaro che non arriva alla sfida con l’nel migliore dei modi. In queste situazioni, vincere o perdere cambia tutto, non dal punto di vista della classifica a quanto da quello mentale”., meno tre.. “Non è l’ultima spiaggia per ilin ottica scudetto ma le partite a disposizione sono sempre meno e, pur essendoci tutto il tempo per recuperare da un eventuale risultato negativo, questo potrebbe incidere a livello mentale.