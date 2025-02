Feedpress.me - Verso l'Eurovision: al San Marino Song Contest c’è anche Gabri Ponte con "Tutta l'Italia"

Leggi su Feedpress.me

Ultima tappa musicalel’di Basilea in programma a maggio, arriva sabato 8 marzo in diretta tv e radio il San2025 : presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, e in onda alle 20.30 su SanRTV, Radio San, Rai Radio2, RaiPlay, RaiPlay Sound e sulle radio del consorzio Media Dab, vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei.